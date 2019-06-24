شكرا لقرائتكم الزمالك يعسكر فى أكتوبر غدا حتى السبت المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال، انطلاق معسكر الأبيض فى مدينة 6 أكتوبر غداً الثلاثاء. ويستمر معسكر الزمالك المغلق فى 6 أكتوبر حتي السبت المقبل فى إطار استعدادات القلعة البيضاء لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد كأس أمم أفريقيا. ويخوض الزمالك تدريب غدا صباحا علي ملعب حلمى زامورا، قبل تجمع اللاعبين ظهرا للدخول في معسكر بأحد فنادق 6 أكتوبر. كما سيؤدي لاعبى الزمالك تدريبا آخر في السادسة مساء غدٍ علي أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالسادس من أكتوبر.

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