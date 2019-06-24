شكرا لقرائتكم الزمالك أجازة 24 ساعة قبل السفر لـ"قبرص" الاثنين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات يوم الأحد المقبل. ويدخل الزمالك معسكر مغلق فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر عقب خوض المران الصباحى بملعب النادي ويستمر المعسكر حتى يوم السبت المقبل. وقرر جهاز الزمالك منح اللاعبين أجازة لمدة 24 ساعة قبل السفر إلى قبرص يوم الإثنين القادم الموافق 1 يوليو المقبل من أجل الانتظام في المعسكر الخارجي استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا.

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