شكرا لقرائتكم النجوم يرفض التفريط فى صلاح أمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض مسئولي نادي النجوم عرضا لشراء صلاح أمين مهاجم الفريق الكروى الأول.
وتلقى صلاح أمين، عرضاً من أحد أندية الدورى الممتاز، لضمه فى الموسم الجديد مقابل 700 ألف جنيه، وذلك بعد هبوط فريقه إلى دورى القسم الثانى بعد احتلال المركز الأخير.
وكشف مصدر مقرب من صلاح أمين عن أن العرض الذى وصل إلى اللاعب رفضه مسئولى النجوم وطالبوا زيادة العرض المالى للاستغناء عن خدماته ورفض هذا المصدر الكشف عن هوية النادى الذى تقدم بالعرض للاعب فى الوقت الحالى.
يذكر أن صلاح أمين الذى يعد هداف النجوم وصلت إليه عدد من العروض وجاء فى مقدمتها الإسماعيلى الذى أبدى رغبته فى التعاقد مع اللاعب، من أجل تدعيم خط هجومه ولكن وفقا لذلك المصدر فقد تلقى اللاعب عرضا رسمياً من أحد أندية القاهرة بذلك المقابل المالى المقدر بـ700 ألف جنيه ولكن تحفظ حول الإفصاح عن هويته فى الوقت الحالى.
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