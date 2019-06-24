شكرا لقرائتكم الزمالك يلاقى "البطل الأوليمبي" وديًا الجمعة المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال، على خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق البطل الأوليمبي ، أثناء التواجد فى معسكر مغلق الذي سينطلق غداً بمدينة 6 أكتوبر.
وقرر مسئولو الزمالك إقامة ودية البطل الأوليمبى علي ملعب دريم بمدينة 6 أكتوبر والذي سيستضيف التدريبات الجماعية خلال مدة المعسكر.
وقرر جهاز الزمالك، انطلاق المعسكر المغلق المقرر إقامته بمدينة 6 اكتوبر غداً الثلاثاء، وحتي السبت المقبل ويؤدي الفريق مرانا صباحا غدا علي ملعب النادي، بعدها يتجمع اللاعبون ظهرا للدخول في المعسكر، كما سيؤدي اللاعبون تدريبا في السادسة مساء غدٍ.
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