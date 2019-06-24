شكرا لقرائتكم خالد جلال يستدعى جوكر فريق الشباب لتدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام خالد جلال المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اليوم بتصعيد أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق 2001 للتدريب مع الفريق الأول في المران المقام حاليا بملعب النادي. Advertisements وسبق أن قام المدير الفنى بتصعيد محمود الشحات ويوسف أحمد من مواليد فريق 97 ويوسف محمود والحارس محمد شريف من مواليد فريق 2000 ويحيي مفتاح مواليد 99 بالنادي للتدريب مع الفريق الأول. ويستعد الزمالك لدخول معسكر مغلق فى مدينة 6 أكتوبر بداية من غد الثلاثاء ثم سيتوجه الفريق إلى قبرص مطلع الشهر القادم لدخول معسكر خارجى استعدادا للمباريات المتبقية للفريق فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى الذى سيخوضهم الفريق الأبيض عقب نهاية أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

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