الأهلي يراقب مهاجمى شمال أفريقيا فى كان 2019...

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جدة - عمرو شويل يراقب مسئولو النادي الأهلي، عدد من مهاجمى المنتخبات المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر لتدعيم هجوم القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد. كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن النادي الأهلي يراقب مهاجمى منتخبات شمال أفريقيا المشاركة فى أمم أفريقيا وهى الجزائر وتونس والمغرب لرؤية الأفضل تمهيدا للتفاوض مع أندية اللاعبين فى الميركاتو الصيفى المقبل. وشهدت الأيام الماضية تلقى النادي الأهلي العديد من السير الذاتية لمهاجمين من دول شمال أفريقيا لاختيار الأفضل بينهم وضمه فى الصيف المقبل ولكن لم يتم الاستقرار على إسم نهائى للتفاوض معه حتى الآن.

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