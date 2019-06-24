شكرا لقرائتكم الترسانة يكشف تعاقداته الصيفية فى رحلة البحث عن الصعود للدورى الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادى الترسانة، عن صفقات الفريق الكروى الأول، التى تم ابرامها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم القادم بالدوري الممتاز ب مجموعة القاهرة.

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وتعاقد مسئولو الترسانة مع 5 لاعبين وهم أحمد حسين حارس مرمى المريخ البورسعيدى ، وعمرجابر حارس مرمى الفيوم ، وسيد حمدى مهاجم بورتو السويس ، وأحمد عارف توتى مهاجم السكة الحديد ، وعصام عمران صانع ألعاب الإعلاميين.

وتبدأ فترة الإعداد للترسانة يوم 6 يوليو المقبل ، فى الوقت الذى سيبدأ فيه يوم 17 أغسطس المقبل بعد العيد مباشرة.