شكرا لقرائتكم حسين الشحات يعود لتدريبات الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك اللاعب حسين الشحات نجم النادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقامة على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة. Advertisements وغاب الشحات عن المران الجماعي بسبب إصابته بنزلة برد خلال الأيام الماضية. واستأنف الأهلي تدريباته مساء السبت الماضي بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٥ يوم تقريبا لعد ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية خلال الفترة الحالية، ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.

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