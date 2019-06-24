شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ الإستعداد لمعركة الحسم فى الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو النادي الأهلي تدريبات بدنية على هامش مران الفريق الكروي الأول بالنادى اليوم الاثنين، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وقاد أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر التدريبات البدنية للاعبي الفريق الأحمر، حيث قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وقام بمنحهم بعض التدريبات لرفع معدل اللياقة البدنية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء السبت الماضي بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٥ يوم تقريبا لعد ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية خلال الفترة الحالية، ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.