شكرا لقرائتكم وزنك كام.. لاعبو الإسماعيلي يخضعون لاختبار قياسات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الجهاز الطبى بالنادي الاسماعيلي بإخضاع لاعبو الفريق الكروى الأول لقياسات وزن وطول ذلك تحت إشراف أعضاء الجهاز الطبى. Advertisements أقيمت القياسات بهدف التعرف على وزن كل لاعب وبمقارنته بطوله فضلا عن رصد أية نواقص للعمل على اكتمالها من خلال التدريبات. وبدأ الفريق فترة الاعداد للموسم الجديد بشكل مبكر حيث من المقرر أن يخوض تقسيمة ودية مساء اليوم مع فريق الأمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزنك كام.. لاعبو الإسماعيلي يخضعون لاختبار قياسات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.