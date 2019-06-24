شكرا لقرائتكم بلماضي: محرز يرفض "النجومية" ولا يجيد تقمص هذا الدور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم دفاعه عن رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي داعيا إلى إبعاد الضغوط عنه حتى يلعب بكل إمكاناته مع "الخضر".

ولم يقدم محرز الأداء المنتظر منه في المباراة التي تغلبت فيها الجزائر على كينيا 2 - صفر يوم الأحد في مستهل مشوارها ببطولة كأس أمم إفريقيا في مصر رغم أنه كان وراء تسجيل الهدف الثاني.

ومنح بلماضي شارة القيادة لمحرز، في خطوة اعتبرها كثيرون أنها دفعة معنوية من المدرب للاعب الذي كان يأمل في ظهور جيد مع مانشستر سيتي في أول موسم له مع الفريق.

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كما أعطى بلماضي الحرية لمحرز دون تقييده بأي مركز في الملعب ودون إلزامه بالأدوار الدفاعية، وهو ما ظهر في المواجهة أمام كينيا.

وقال بلماضي للصحفيين، إن محرز لا يشعر بأنه نجم الفريق الأول ولا يجيد تقمص هذا الدور موضحا أن اعتباره كذلك قد يؤثر على أدائه.

وأضاف: محرز يعتبر نفسه لاعبا عاديا في الفريق مثل بقية زملائه. إنه لاعب يرفض النجومية ويريد أن يساعد منتخب بلاده. أتمنى من الجميع أن يتعامل معه بهذه الطريقة.