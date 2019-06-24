بث مباشر مباراة تونس و أنجولا kora live مشاهدة تونس اليوم يلا شو

بث مباشر مباراه تونس وانجولا في افتتاح مباريات المجموعه الخامسه الجوله الاولى وهي المجموعه التي تضم ايضا انتخابات موريتانيا وما ولا التي سوف تقام مباريات هم بعد هذه المباراه تاتي هذه المبارةفي اطار مباريات كاس الامم الافريقيه التي تقام حاليا في مصر وسوف تقام هذه المباراه على استاد السويس الجديد ويحكم هذه المباراه يا ملاك تي سينما والمباراه مذاعه على قناه بي ان سبورت الرياضيه

كوره اون لاين مشاهده مباراه تونس وانجولا اليوم

مباراه تونس وانجولا سوف تقام في تمام الساعه السادسه بتوقيت تونس والمغرب والجزائر السابعه بتوقيت مصر الثامنه بتوقيت السعوديه والعراق وقطر التاسعه بتوقيت الامارات وسلطنه عمان

مباراه تونس ضد انجولا بث مباشر

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الشوط الاول

الدقيقة 24 النتيجة حتى هى التعادل السلبى بين المنتخبين

الدقيقة 33 حتى الان المنتخب التونسى متعادل امام المنتخب الانجولى