يلا kora .. يلا شوت BeIN LIVE مشاهدة مباراة تونس وأنجولا بث مباشر yalla shoot الشوط الثاني كورة...

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كورة ستار تونس وأنجولا بث مباشر yalla live يوتيوب، يلا شوت مباراة تونس وأنجولا لايف موبايل ، بث مباشر مباراة تونس اليوم الإثنين الموافق 24-6-2019 ضمن مباريات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية سيكون في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب تونس مباشر، وتجدون رابط بث مباشر مباراة تونس وأنجولا أونلاين kora online حصري داخل المقال قبل بداية المباراة بقليل.

كورة لايف مباراة تونس وأنجولا اليوم بث مباشر، يقع المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة من مجموعات أمم إفريقيا، والتي تضم كلا من: أنجولا، ومالي، وموريتانيا، حيث تأمل الجماهير التونسية أن يحقق الفريق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم من أجل تسهيل مهمة الفريق خلال باقي المباريات.

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نتيجة مباراة تونس وأنجولا

تونس أنجولا 1 0

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة تونس ضد أنجولا مباشرة.

الهدف الأول تونس من ركلة جزاء عن طريق يوسف مساكني في الدقيقة 34، وتصبح النتيجة 1-0 لصالح منتخب تونس.

نهاية الشوط الاول بتفوق المنتخب التونسي بهدف نظيف، وينتظر الجميع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني.

محاولات مستمرة من جانب منتخب أنجولا، ودفاع مستمر لنسور قرطاج.