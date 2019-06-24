بداية إيجابية لساحل العاج بفوز على جنوب إفريقيا

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حقق منتخب ساحل العاج بداية إيجابية في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم المقامة في مصر، بفوزه الإثنين 1-صفر على جنوب إفريقيا ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وفي المباراة التي أقيمت على ستاد السلام في القاهرة، حقق المنتخب العاجي الفوز بفضل هدف لاعب أستون فيلا الإنكليزي جوناثان كودجيا في الدقيقة 64، مانحا بلاده النقاط الثلاث وتقاسم الصدارة مع المنتخب المغربي الذي فاز الأحد بالنتيجة ذاتها على ناميبيا في افتتاح منافسات المجموعة

ملخص مباراة ساحل العاج وجنوب افريقيا: