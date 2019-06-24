مران الأهلي.. تدريبات بدنية.. عودة الشحات.. ورمضان يكتفي بالجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

ركز الجهاز الفني للأهلي على الجانب البدني خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش، تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال.

يأتي هذا في ثالث أيام فترة الإعداد التي يخوضها الفريق في القاهرة، قبل انطلاق المعسكر الخارجي الذي يقام في إسبانيا مطلع يوليو المقبل ويتخلله إقامة عدة لقاءات ودية.

واستعان الجهاز الفني للأهلي بأجهزة للقياسات البدنية في المران، كما حرص على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للتركيز بشكل أكبر في المران.

وشارك حسين الشحات في مران الفريق البدني بعدما اشتكى من نزلة برد أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي، وأدى مرانه أمس في الجيم، قبل عودته من جديد اليوم إلى المشاركة في المران الجماعي.

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وأدى رمضان صبحي تدريبات في الجيم على هامش المران.

وخاض حراس الفريق تدريبات منفردة تحت إشراف طارق سليمان مدرب الحراس، اشتملت على جانب بدني وتدريبات بالكرة.

ومن المقرر أن يعود شريف إكرامي للمشاركة في المران الجماعي بعد ثلاثة أسابيع عقب إجراء جراحة في الركبة في ألمانيا لإزالة عظام زائدة، وبدأ حارس المرمى في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

كما غاب مؤمن زكريا عن المران بسبب الإصابة، حيث أدى تدريبات تأهيلية خفيفة وجلسة في الجيم أمس الأحد بسبب شكوى من إصابة في الركبة.

جدير بالذكر أن الأهلي متصدر ترتيب الدوري المصري سيخوض مباراتين في المسابقة بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية أمام كل من المقاولون العرب والزمالك.