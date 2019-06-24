مشجعو تونس قبل لقاء أنجولا: التنظيم "باهي" في السويس والأجواء رائعة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
أشاد مشجعو منتخب تونس بمستوى التنظيم وأجواء التشجيع من أشقاءهم المصريين لمنتخب تونس قبل مباراته اليوم ضد أنجولا على ملعب ستاد السويس الرياضي.
رؤوف غازي مشجع تونسي حضر ضمن مجموعة من أنصار الفريق العربي للسويس، قال إن رحلته ورفاقه إلى مصر بهدف السياحة وتشجيع منتخب بلاده.
"التنظيم باهي والأجواء رائعة وإن شاء الله نقابل مصر".. يقول "غازي" متمنيًا أفضل الحظوظ للمنتخبات المشاركة.
وأشاد "غازي" بأجواء التنظيم والاستقبال منذ حطت طائرتهم في مطار القاهرة، لافتًا إلى أنهم وجدوها "رائعة" كما لمسوا حفاوة الاستقبال.
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