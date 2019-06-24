مدرب كوت ديفوار: كأس أفريقيا تختلف عن التصفيات.. ونملك جيل شاب يسعى للظهور بشكل قوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يرى إبراهيما كمارا المدير الفني للمنتخب الإيفواري أن مباراة جنوب أفريقيا كانت صعبة، مؤكدًا أن المنافسة في المجموعة الرابعة قوية بسبب وجود المغرب أيضا.

وحقق منتخب كوت ديفوار فوزًا صعبًا بهدف دون رد على جنوب أفريقيا في المباراة التي جمعتهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال المدير الفني لكوت ديفوار في المؤتمر الصحفي، إن الأداء كان جيدا لحد كبير أمام جنوب أفريقيا، لكن كان هناك بعض الأمور لم تسر كما كان يريد في المباراة.

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وأضاف:" يتبقى لنا مباراتان، والمباراة الأولى كانت مهمة لأنها أمام جنوب أفريقيا الفريق المنظم، ولكن المنتخب الإيفواري نجح في حماية مرماه بصورة جيدة".

وأوضح، أن كأس الأمم الأفريقية أمر مختلف عن اللعب في التصفيات، لافتًا إلى أن كوت ديفوار تمتلك حاليا جيلا من اللاعبين الشباب والجميع يسعى للظهور بشكل قوي خلال البطولة.

وكشف عن عدم الدفع بزاها أساسيا، حيث أكد أنه ليست المشكلة في تواجد أي لاعب أساسيًا ولكن الأهم هو النتيجة في النهاية، نافيا أن يكون سبب عدم الدفع بزاها أساسيا بسبب لقاء المغرب.

وبفوز كوت ديفوار تقاسم الأفيال صدارة المجموعة الرابعة رفقة المغرب الذي فاز على ناميبيا بهدف دون رد في الجولة الأولى.