وعكتان صحيتان لرئيس بعثة بنين وإداري غينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعرض بونا فونتير جودجيا، مدير الاتحاد البنيني ورئيس بعثة منتخب بنين، لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمدينة الإسماعيلية، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، والاطمئنان على حالته الصحية، عاد مرة أخرى لفندق الإقامة، للانضمام لمعسكر الفريق استعدادا لمواجهة غانا.

ويلعب منتخب بنين أمام غانا غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة، التي تضم الكاميرون وغانا وغينيا بيساو، على ملعب إستاد الإسماعيلية.

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من جانبه، خضع إداري منتخب غينيا "سيلا إيدجارد" لجراحة في العين اليسرى بأحد المراكز المتخصصة بالإسكندرية، حيث أجريت العملية تحت تأثير المخدر.

وأجرى الجراحة رئيس اللجنة الطبية بمجموعة الإسكندرية الدكتور علاء رشاد واللواء طبيب أشرف صلاح رئيس قسم التخدير، وبعد اتمام العملية غادر إدارى منتخب غينيا إلي مقر إقامة الفريق.

ومن المنتظر أن يتابع الطبيب المعالج حالة المريض غدًا.

وتلعب غينيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية، التي تضم نيجيريا ومدغشقر وبوروندي.