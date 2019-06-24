استبعاد مهاجم الكاميرون من أمم أفريقيا بسبب مشاكل في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):
أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اليوم الاثنين عن استبعاد اللاعب جويل تاجو من قائمة المنتخب الكاميروني في بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019) المقامة حاليا في مصر بسبب معاناته من مشاكل في الشريان التاجي.
وذكر الاتحاد الكاميروني أن تاجو لاعب ماريتيمو البرتغالي خضع لفحوص طبية بمصر كشفت وجود مشاكل في الشريان التاجي ما جعل الجهاز الفني للمنتخب الكاميروني يستبعده من قائمة الفريق بالبطولة.
وتنص لائحة كأس أمم أفريقيا على إمكانية استبدال المنتخبات المشاركة للاعب واحد فقط قبل 24 ساعة من أول مباراة، بشرط أن يكون بسبب الإصابة مع تقديم تقرير طبي.
الجدير بالذكر أن المنتخب الكاميروني سيبدأ مبارياته في كأس أمم أفريقيا بمواجهة غينيا بيساو غدًا الثلاثاء، بالمجموعة السادسة.
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