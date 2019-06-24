أفضل لاعب في لقاء كوت ديفوار وجنوب إفريقيا: كسرنا عقدة الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب سيرجي أورييه، لاعب منتخب كوت ديفوار، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب جنوب إفريقيا في افتتاح مبارياته ببطولة الأمم الإفريقية بهدف نظيف، مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام.

وقال أورييه بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة: "حققنا فوزا هاما بالنسبة لنا خاصة أن يأتي بعد فترة من عدم قدرة الفريق على تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية".

ولم ينجح المنتخب الإيفواري في تحقيق الانتصار خلال أولى مبارياته بآخر نسختين من أمم إفريقيا، إذ يعود آخر فوز له إلى نسخة 2013 حين تغلب على توجو (2-1).

وأضاف ظهير توتنهام الإنجليزي: "لقد كنا في أفضل حالاتنا، وتمكننا من اللعب بشكل جماعي، وأصابنا الإرهاق في نهاية اللقاء، كان هدفنا الحصول على النقاط الثلاث، ولولا العمل الجماعي لما حدث ذلك".

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وأتم صاحب الـ26 عامًا قائلا: "كان من المهم أن نفوز بالمباراة، ولدينا بضع أيام نستعد فيهم قبل مواجهة المغرب، ولدينا وقت للاستعداد بعد الفوز هذا المساء، وسوف نحاول أن نستمر في إرضاء جمهورنا حتى النهاية".

وأعلنت اللجنة الفنية لبطولة الأمم الإفريقية عن فوز أورييه بجائزة أفضل لاعب في مباراة جنوب إفريقيا وكوت ديفوار.

وشارك أورييه في التشكيل الأساسي لمنتخب كوت ديفوار، وأكمل اللقاء حتى نهايته، وقدم أداء جيدا.

ويتقاسم منتخبا المغرب وكوت ديفوار صدارة المجموعة الرابعة، ولكل منهما ثلاث نقاط، بعدما حقق أسود الأطلس فوزا صعبا على ناميبيا بهدف دون رد أمس الأحد، بينما يتذيل المجموعة منتخبا ناميبيا وجنوب إفريقيا بلا نقاط.

يذكر أن منتخب كوت ديفوار سيواجه نظيره المغربي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لأمم إفريقيا.