بالصور.. وصول بعثة منتخب تونس إلى استاد السويس للقاء أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

وصلت بعثة منتخب تونس إلى ستاد السويس الرياضي استعدادًا للقاء منتخب أنجولا في المباراة التي تبدأ في السابعة مساء اليوم الاثنين في افتتاح أولى مباريات المجموعة الخامسة.

كان في استقبال لاعبي المنتخب التونسي والبعثة الرسمية أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة في محافظة السويس.

شهد وصول بعثة تونس هتافات جماهيرية لتحية الاعبين خاصة اللاعب "فرجاني ساسي" الذي رفع مشجعون صورته خارج الاستاد، كما شهد محيط الاستاد إقبالا كبيرا من قبل الجماهير لدخول المدرجات المخصصة لهم لتشجيع منتخب تونس في أول مباراته خلال مشوار البطولة.

Advertisements

الجدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

اقرأ أيضًا

صور.. مصريون وسعوديون يتوافدون على استاد السويس لدعم تونس أمام أنجولا