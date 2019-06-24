بالصور.. وصول بعثة منتخب تونس إلى استاد السويس للقاء أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
وصلت بعثة منتخب تونس إلى ستاد السويس الرياضي استعدادًا للقاء منتخب أنجولا في المباراة التي تبدأ في السابعة مساء اليوم الاثنين في افتتاح أولى مباريات المجموعة الخامسة.
كان في استقبال لاعبي المنتخب التونسي والبعثة الرسمية أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة في محافظة السويس.
شهد وصول بعثة تونس هتافات جماهيرية لتحية الاعبين خاصة اللاعب "فرجاني ساسي" الذي رفع مشجعون صورته خارج الاستاد، كما شهد محيط الاستاد إقبالا كبيرا من قبل الجماهير لدخول المدرجات المخصصة لهم لتشجيع منتخب تونس في أول مباراته خلال مشوار البطولة.
الجدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.
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