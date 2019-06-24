الزمالك يواجه البطل الأوليمبي وديًا في معسكر أكتوبر الجمعة المقبل

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق البطل الأوليمبي، وذلك ضمن استعدادات الفريق بالمعسكر المغلق الذيسينطلق غداً بمدينة السادس من أكتوبر.
ومن المقرر أن يقام اللقاء علي ملعب دريم والذي سيؤدي عليه الفريق التدريبات أيضا.
كما قرر الجهاز الفني للزمالك إعطاء اللاعبين راحة من التدريبات يوم الأحد المقبل عقب انتهاء المعسكر يوم السبت المقبل، علي أن يسافر الفريق الى قبرص من أجل الانتظام في المعسكر الخارجي يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من شهر يوليو المقبل.
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