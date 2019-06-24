900 ألف جنيه غرامة على كهرباء لاستمرار غيابه عن تدريبات الزمالك

علمت "بوابة الوفد" أن محمود عبد المنعم كهربا، نجم نادي الزمالك، يواصل غيابه عن تدريبات الفريق، مواصلاً فترة إجازته وإنقطاعه عن المعسكر الذي انطلق منذ ايام.

وطبقاً لما صرح به مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة

نادي الزمالك، على الغرامات التي وقعها على المتغيبين عن التدريب يكون اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، قد وصلت قيمة الغرامات الموقعة عليه حتى الأن 900 ألفجنيه.

وعلمت الوفد أن اللاعب يسعى للبحث عن أحد العروض السعودية أو الإماراتية للإنتقال إليها بشكل نهائي، والحصول على الإستغناء من الزمالك، خاصة بعد وصول العلاقات بين كهربا والنادي الأبيض لطريق مسدود.

يذكر أن رئيس الزمالك أعلن أن بيع كهربا، سيكون بمقابل مادي يبلغ 20 مليون دولار.