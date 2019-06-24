غداً.. الزمالك يدخل في معسكر مغلق

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، انطلاق المعسكر المغلق للفريق والمقررة إقامته بمدينة السادس من أكتوبر غداً الثلاثاء، وحتي السبت المقبل. غداً الثلاثاء، وحتي السبت المقبل. ويؤدي الفريق مرانا صباحيا غدا علي ملعب النادي، بعدها يتجمع اللاعبون ظهرا من أجل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالسادس من أكتوبر.. كما سيؤدي اللاعبون تدريبا في السادسة مساء غدٍ علي أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالسادس من أكتوبر.

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