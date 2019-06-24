اعلنت لجنة كرة اليد بنادى المعادى برئاسة كابتن عمرو الشريفى (مقرر اللجنة) كابتن محمد كمال(عضو اللجنة) كابتن محمد نبيل(عضو اللجنة) كابتن عمر الخطيب(عضو اللجنة) كابتن هيثم رضا (عضو اللجنة) عن تشكيل الجهاز الفنى والإدارى والطبى للموسم الرياضى ٢٠٢٠/٢٠١٩ و الذي جاء علي النحو التالي : كابتن مجدى أبو المجد مدير فنى رجال وناشئين، ك. حسين زكى مدرب فريق الرجال، ك. حماده محمدين مدرب فريق مرتبط ٢٠٠٠ومساعدا لفريق الرجال، كابتن هانى يسرى مدرب فريق مرتبط ٢٠٠٢، كابتن مهند السحيلى مدرب ناشئين٢٠٠٤، كابتن أحمد عصام مدرب ناشئين٢٠٠٦، د. بلال سيد هاشم مدرب فريقى ناشئين ٢٠٠٨و٢٠١٠، كابتن خالد عثمان مدرب حراس مرمى رجال، كابتن محمد عبد النبى مدرب حراس مرمى ناشئين . هانى يسرى مدرب فريق مرتبط ٢٠٠٢، كابتن مهند السحيلى مدرب ناشئين٢٠٠٤، كابتن أحمد عصام مدرب ناشئين٢٠٠٦، د. بلال سيد هاشم مدرب فريقى ناشئين ٢٠٠٨و٢٠١٠، كابتن خالد عثمان مدرب حراس مرمى رجال، كابتن محمد عبد النبى مدرب حراس مرمى ناشئين . فرق السيدات Advertisements ك. أمجد عويس مدير فنى قطاع السيدات، ك. محمد راغب مدرب فريق السيدات، كابتن على عبد الرازق مدرب فريق انسات ٢٠٠٢، كابتن أحمد أبوبكر مدرب فريق انسات ، ٢٠٠٤ كابتن سمر عثمان مدرب فريق ٢٠٠٦ ، بنات كابتن مصطفى عبد الفتاح(شبين) مدرب فريقى بنات٢٠٠٨و٢٠١٠، كابتن يحيى فؤاد مشرف قطاع الناشئين ومدرب حراس مرمى قطاع البنات. تشكيل الجهاز الاداري الجهاز الإدارة لفرق كرة اليد كابتن حسن سالم المدير الإدارة وادارى فرق الرجال والمرتبط، كابتن على الخطيب ادارى فريقى ٢٠٠٢و٢٠٠٦بنات، كابتن أحمد محمود(هوجان) ادارى فريق السيدات و٢٠٠٤انسات، ناريمان شاكر ادارى فرق٢٠٠٨و٢٠١٠بنات . الجهاز الطبى د. محمد على اخصائى فرق الناشئين، و د. فيروز اخصائى قطاع السيدات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي المعادي يعلن تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع كرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.