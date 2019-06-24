خالد جلال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

حرص خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي ، وتحدثخلالها في بعض الأمور الفنية استعداداً للفترة المقبلة.
كما وجه جلال رسالة للاعبين بضرورة التركيز بقوة للفترة المقبلة ،
ويستعد الزمالك لخوض معسكر في مدينة 6 أكتوبر غدا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز في يوليو المقبل.
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