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خالد جلال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

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حرص خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي ، وتحدث

خلالها في بعض الأمور الفنية استعداداً للفترة المقبلة.

كما وجه جلال رسالة للاعبين بضرورة التركيز  بقوة للفترة المقبلة ،

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مشيدا بالروح والالتزام التام من اللاعبين في التدريبات ، مشددا عليهم بضرورة مواصلة ذلك في الفترة المقبلة أيضا.

ويستعد الزمالك لخوض معسكر في مدينة  6 أكتوبر غدا  استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز في يوليو المقبل.

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