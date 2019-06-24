خالد جلال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

حرص خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي ، وتحدث

خلالها في بعض الأمور الفنية استعداداً للفترة المقبلة.

كما وجه جلال رسالة للاعبين بضرورة التركيز بقوة للفترة المقبلة ،

مشيدا بالروح والالتزام التام من اللاعبين في التدريبات ، مشددا عليهم بضرورة مواصلة ذلك في الفترة المقبلة أيضا.

ويستعد الزمالك لخوض معسكر في مدينة 6 أكتوبر غدا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز في يوليو المقبل.