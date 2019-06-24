قياسات بدنية للاعبي الزمالك على هامش التدريب

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، بعمل قياسات بدنية للاعبين علي هامش أدائهم التدريبات التأهيلية بالمران المقام حالياً بملعب النادي. بالمران المقام حالياً بملعب النادي. ويأتي ذلك من جانب الجهاز الفني من أجل للوقوف علي آخر المستويات البدنية التي وصل اليها اللاعبون خلال الفترة الماضية، استعدادا للفترة المقبلة. ويستعد الزمالك لخوض معسكر في مدينة 6 أكتوبر استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز في يوليو المقبل.

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