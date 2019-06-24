برشلونة يطلب من نيمار الاعتذار للجماهير

تظل أزمة صفقة إنتقال نيمار إلى برشلونة قائمة، خاصة بعد الشروط التي وضعتها إدارة النادي الكتلوني، للموافقة على التعاقد مع النجم البرازيلي، ومن هذه الشروط هي أن يعتذر اللاعب لجماهير البرسا، ويبرر سبب تركه النادي، حتي يسمح له العودة مرة أخرى.

وأفادت تقارير الصحيفة الإسبانية" سبورت"، أن النجم البرازيلي مستعد لتقديم اعتذار علني لجماهير برشلونة، ويبرر نيمار انتقاله إلى النادي الباريسي بالعرض المالي الكبير الذي لم يستطع رفضه.

ويريد نيمار الرحيل عن قلعة" حديقة الأمراء"، بعد أن قضى موسمين رفقتهم لم يستطع تقديم

أفضل ما لديه، وذلك يرجع إلى إصاباته المتكرره، وضعف منافسات الدوري الفرنسي.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن نيمار سيفعل أي شيء للعودة مرة أخرى ليلعب بين جدران برشلونة، والاعتراف بخطئه بترك الفريق، لمصالحة جماهير الفريق واستعادة ثقتهم من جديد.

وغادر نيمار برشلونة في صيف 2017 في صفقة بلغت حينها 222 مليون يورو كأغلى لاعب في التاريخ.