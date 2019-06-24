حسام غالي يدشن حسابه الرسمي على "انستجرام"

دشن حسام غالي، نجم الكرة المصرية ومدير الكرة بنادي الجونة، حسابه الرسمي على "انستجرام" اليوم، الاثنين، والذي حمل على "انستجرام" اليوم، الاثنين، والذي حملاسم (Capitano.Ghaly14). ويعتبر هذا الحساب الذي يحمل اسم (Capitano.Ghaly14) الرسمي والوحيد لحسام غالي. رابط الحساب الرسمي لحسام غالي.

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