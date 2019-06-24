تشيلسي يُحضر مراسم عودة فرانك لامبارد

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يُحضر نادي تشيلسي نفسه لتقديم لاعبه السابق وهدافه التاريخي “فرانك لامبارد” كمدير فني جديد للفريق خلال الساعات الـ 48 القادمة، حسب تأكيد إذاعة توك سبورت الإنجليزية، عصر اليوم الاثنين.

تشيلسي سيعلن بشكل رسمي تعيين صاحب الـ 40 عامًا كي يخلف المدير الفني الإيطالي “ماوريتسيو ساري” الذي انتقل بدوره لتدريب يوفنتوس بدلاً من مواطنه “ماسيمليانو أليجري”.

وتوصل فرانك لامبارد لاتفاق مع إدارة ناديه الحالي “ديربي كاونتي” بفسخ عقده بالتراضي، لمساعدته على العودة إلى ملعبه المفضل “ستامفورد بريدج” الذي كان شاهدًا على صولاته وجولاته كلاعب لمدة 12 عامًا، بعد رحيله عن فريق الطفولة “وست هام يونايتد”.

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وتضمن اتفاق لامبارد مع إدارة ديربي كاونتي، ترك مساعده “جودي موريس” يرحل معه إلى تشيلسي، كي يكون الرجل الثاني في ستامفورد بريدج.

وبدأ فرانك لامبارد رحلته التدريبية في عام 2018، واستطاع قيادة ديربي كاونتي إلى المباراة الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز على حساب ليدز يونايتد الذي يدربه الأرجنتيني المخضرم ماوريسيو بيلسا، إلا أنه سقط أمام أستون فيلا على ملعب ويمبلي بهدفين لهدف.