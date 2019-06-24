نيوكاسل يخفق في الإبقاء على بينيتيز ويتأسف على رحيله!

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أعلنت إدارة نيوكاسل، بعد ظهر اليوم الاثنين، رحيل المدير الفني الإسباني “رافائيل بينيتيز” عن تدريب الفريق بنهاية عقده الحالي في 30 يونيو الجاري.

وأشار النادي في تغريدة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي إلى أنه يتأسف لرحيل رافا – مدرب فالنسيا وليفربول وريال مدريد وتشيلسي الأسبق- عن ملعب سان جيمس بارك.

وأضاف “نعلن بكل أسف وانزعاج رحيل المدير الفني رافا بينيتيز بانتهاء عقده الحالي في 30 يونيو 2019 “.

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وأوضح النادي الإنجليزي أن بينيتيز سيترك الفريق بعد الفشل في التوصل لاتفاق بين الطرفين على عقد جديد رغم محاولات الطرفين للتوصل إلى هذا الاتفاق خلال الفترة الماضية.

وأوضح النادي في بيانه “حاولنا جهدنا لتمديد عقد بينيتيز ولكننا لم نتوصل لاتفاق ولن يكون بإمكاننا التوصل لاتفاق معه”.

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وكان المدرب صاحب الـ 59 عامًا، تولى تدريب نيوكاسل في مارس 2016 خلفًا للمدرب الإنجليزي المقال “ستيف ماكلارين”، على أمل إنقاذ الفريق من الهبوط، لكنه لم ينجح في مهمته، ليواصل مع الفريق في دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” والذي استطاع التتويج به في الموسم التالي.

وعلى مدار الموسمين الماضيين، احتل نيوكاسل المركزين العاشر والثالث عشر في الدوري الإنجليزي.

ويحظى بينيتيز، الذي تولى من قبل تدريب عدة فرق من بينها ليفربول الإنجليزي ، بشعبية كبيرة لدى جماهير نيوكاسل.

وكان النادي تعاقد مع ميجيل ألمارون من أتلانتا يونايتد الأمريكي في كانون ثان/يناير الماضي وذلك في صفقة قياسية للنادي.

وحرص بينيتيز في الفترة الماضية على البحث عن مصادر تمويل إضافية للفريق لمزيد من الدعم للفريق.

ولكن المفاوضات بين الطرفين بشأن تمديد العقد باءت بالفشل كما فشلت المفاوضات مع معاونيه ليتأكد رحيله رسميا عن تدريب الفريق يوم الأحد المقبل.

وأضاف النادي في بيانه : “نود توجيه الشكر لبينيتيز وطاقمه المعاون على جهدهم خلال السنوات الثلاث الماضية ومساهماتهم فيما تم إنجازه… نود أيضا توجيه الشكر إلى مشجعينا ولاعبينا وموظفينا على صبرهم خلال فترة الارتباك. سنبدأ الآن عملية البحث عن بديل”.