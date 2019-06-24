ريال مدريد يُعقد المهمة على مانشستر يونايتد للتعاقد مع "رافائيل"

يرى تقرير صحفي أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، طلب مبلغًا فلكيًا من أجل التخلي عن أحد لاعبي الفريق الملكي لصالح مانشستر يونايتد.



وأشار موقع صحيفة "ديلي ستار"، أن ريال مدريد يريد الحصول على مبلغ 482 مليون يورو، من أجل التخلي عن خدمات رافائيل فاران لصالح الشياطين الحمر.



ويريد مانشستر يونايتد، التعاقد بشتى الطرق مع فاران في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يرى النادي الإنجليزي أن مدافع ريال مدريد، يمكن أن يساعد في حل مشاكل المانيو الدفاعية.



ونوه الموقع أن بيريز لا ينوي التخلي عن فاران، ويدرك أن فريق "الشياطين الحمر" لن يدفع هذا المبلغ المالي الكبير.



يُشار إلى أن رافائيل فاران يحظى بإعجاب مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، الذي يريد العودة بالفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية.



المصدر: موقع كورة