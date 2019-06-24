رياضة | مشاهدة مباراة تونس وأنغولا بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS MAX كأس أمم إفريقيا CaN 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة تونس وأنغولا بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS MAX كأس أمم إفريقيا CaN 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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قائمة منتخب تونس لمباراة انجولا بث مباشر يلا شوت



حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) – معز حسن (نيس الفرنسي) – معز بن شريفية (الترجي التونسي)



الدفاع: ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) – وجدي كشريدة (النجم الساحلي التونسي) – نسيم هنيد (الصفاقسي التونسي) – أيمن بن محمد (الترجي التونسي) – محمد دراجر (بادربورن اليوناني) – ديلان برون (جينت البلجيكي) – كريم العواضي (النجم الساحلي التونسي) – أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي) - رامي البدوي (الفيحاء السعودي)



الوسط: مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني) – غيلان الشعلالي (الترجي التونسي) – أنيس البدري (الترجي التونسي) – إلياس السخيري (مونبيلييه الفرنسي) – فرجاني ساسي (الزمالك) – بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) – يوسف المساكني (يوبين البلجيكي) – نعيم السليتي (ديجون الفرنسي) – وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي)



الهجوم: طه الخنيسي (الترجي التونسي) – فراس شواط (الصفاقسي التونسي)



موعد مباراة تونس وانجولا والقنوات الناقلة لها



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تقام مباراة تونس وانجولا الساعة الساعة بتوقيت القاهرة ، وتذاع على قناتي beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR ، كما تذاع المباراة على التلفزيون التونسي، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت المصرية عبر ترددها الأرضي time spots



قائمة منتخب انجولا لمباراة تونس



حراسة المرمى: توني كاباسا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – لاندو مافنجا (إنتركلوب الأنجولي) – كريستوفاو سيماو (هويلا الأنجولي).



الدفاع: إيدي أفونسو (بترو دي لواندا الأنجولي) – ماسانجونا أفونسو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – سالوماو تروكو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – إسحاق دا كوستا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – باتاو جوناثام (ريو أفي البرتغالي) – باستوس (لاتسيو الإيطالي) – برونو جاسبر (سبورتينج لشبونة البرتغالي).



الوسط: هيرينلسون دو كارمو (بترو دي لواندا الأنجولي) – مانويل كافومانا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – جوزيه ماكاسيا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – ستيلفاو دا كروز (دوديلانج اللوكسمبورجي).



الهجوم: كريستوفاو مابولولو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – دياسوناما بونجا (برافوس دو ماكويس الأنجولي) – جاكينتو دالا (ريو أفي) – ماتيوس جاليانو (بوافيستا البرتغالي) – ألفريدو روبيرو (أنطاليا سبور التركي) – دجالما كامبوس (ألانيا سبور التركي) – جيرالدو (الأهلي المصري) – ويلسون إدواردو (سبورتنج براجا البرتغالي) – جيريمي بيلا (ألباسيتي الإسباني).



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