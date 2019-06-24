رياضة | قياسات بدنية للاعبي الزمالك قبل مران اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قياسات بدنية للاعبي الزمالك قبل مران اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، بعمل قياسات بدنية للاعبين علي هامش أدائهم التدريبات التأهيلية بالمران المقام حالياً بملعب النادي.

ويأتي ذلك من جانب الجهاز الفني من أجل للوقوف علي آخر المستويات البدنية التي وصل إليها اللاعبون خلال الفترة الماضية، استعدادا للفترة المقبلة.

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ويستعد الزمالك لخوض معسكر في مدينة 6 أكتوبر استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز في يوليو المقبل.