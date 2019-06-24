رياضة | إكرامي ومؤمن زكريا يغيبان عن مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إكرامي ومؤمن زكريا يغيبان عن مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الثنائي شريف إكرامي ومؤمن زكريا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن المران الجماعي للفريق الأحمر لليوم الثاني على التوالي.

وغاب إكرامي عن المران الجماعي حيث أدى جلسة علاج في الجيم بعد خضوعه لعملية جراحية بإزالة عظام زائدة في الركبة، فيما اشتكى مؤمن من ألام في الركبة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء السبت الماضي بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٥ يوم تقريبا لعد ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية خلال الفترة الحالية، ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.