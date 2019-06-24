رياضة | أورييه: العمل الجماعي وراء فوز كوت ديفوار على جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أورييه: العمل الجماعي وراء فوز كوت ديفوار على جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سيرجي أورييه لاعب فريق كوت ديفوار، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم، على حساب جنوب إفريقيا في افتتاح مبارياته ببطولة الأمم الإفريقية، مشددا على أن اهمية الفوز، لأنه يأتي بعد فترة من عدم قدرة الفريق على تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية.

واستطرد الظهير الأيمن لفريق توتنهام قائلا: "لقد كنا في أفضل حالاتنا، وتمكننا من اللعب بشكل جماعي، وأصابنا الإرهاق في نهاية اللقاء، كان هدفنا الحصول على النقاط الثلاث، ولولا العمل الجماعي لما حدث ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "كان من المهم أن نفوز بالمباراة، ولدينا بضع أيام نستعد فيهم قبل مواجهة المغرب، ولدينا وقت للاستعداد بعد الفوز هذا المساء، وسوف نحاول أن نستمر في إرضاء جمهورنا حتى النهاية".

ويتقاسم منتخبا المغرب المغرب وكوت ديفوار صدارة المجموعة الرابعة، ولكل منهما ثلاث نقاط، بعدما حقق أسود الأطلسي فوزا صعبا على ناميبيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، بينما يتذيل المجموعة كل من ناميبيا وجنوب إفريقيا، بدون رصيد من النقاط.