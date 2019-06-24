رياضة | بفرمان خالد جلال.. مواهب جديدة تظهر في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفرمان خالد جلال.. مواهب جديدة تظهر في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني، علي الاستفادة من قطاع الناشئين بالنادي، بعد أن قام جلال اليوم بتصعيد أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق 2001 للتدريب مع الفريق الأول في المران المقام حاليا بملعب النادي.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد قام في وقت سابق بتصعيد محمود الشحات ويوسف أحمد من مواليد فريق 97 ويوسف محمود والحارس محمد شريف من مواليد فريق 2000 ويحيي مفتاح مواليد 99 بالنادي للتدريب مع الفريق الأول.