رياضة | في عيد ميلاده الـ32.. ما هي التحديات التي تواجه ميسي قبل إعتزاله؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده الـ32.. ما هي التحديات التي تواجه ميسي قبل إعتزاله؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ32 ويبدو أن جماهير نادي برشلونة تريد أن توقف الزمن منعاً للوصول للنقطة الأخيرة في مسيرة الأسطورة "الليو" الذي قدم الكثير لناديهم منذ قدومه إلى كامب نو.

ورصدت صحيفة "ماركا" الاسبانية 6 تحديات أمام ميسي قبل اعتزاله:

1- الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى:

اعتزال ميسي يقترب أكثر من أي وقت مضى ولا يزال يواجه العديد من التحديات من بينها رغبة جماهير برشلونة في أن يقود الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فشل 4 سنوات.

2- يُصبح أفضل هداف في دوري الأبطال:

كريستيانو رونالدو هو أفضل هداف على الإطلاق في المسابقة برصيد 126 هدفًا ، لكن ميسي ليس بعيداً برصيد 112 هدفاً، اللاعب الأرجنتيني أصغر من البرتغالي بسنتين، لذلك لا يزال بإمكانه التغلب عليه.

3- فوز بشيء ما مع الأرجنتين:

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بعد خسارته 3 نهائيات مع الأرجنتين على التوالي في 2014 و 2015 و 2016، ورغم أنه فاز بالذهبية الأولمبية مع التانجو، لكنه يريد إضافة كأس العالم أو كأس أمريكا إلى ذلك الانجاز.

4- انهاء الجدال حول ميسي - رونالدو:

استمرت منافسة الثنائي لأكثر من عقد من الزمان، وقد يتمكن ميسي من تعزيز مكانته بحلول الوقت الذي يعتزل فيه، وحصوله على الكرة الذهبية السادسة سيساعد في ذلك ويمكنه الفوز بهذه الجائزة الفردية لهذا العام.

5- الفوز بسُداسية جديدة:

فاز ميسي بـ6 بطولات في عام واحد مع بيب جوارديولا وسيكون حلمًا للمهاجم الأرجنتيني أن يكرر هذا الإنجاز الفريد.

6- التسجيل في الكامب نو الجديد:

من المتوقع أن يكون ملعب برشلونة الذي أعيد تطويره جاهزًا عام 2023 وستكون لحظة خاصة إذا تمكن ميسي من التسجيل هناك، عندما يبلغ من العمر 36 عامًا.