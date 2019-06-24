رياضة | تدريبات تأهيلية لـ"رمضان صبحي".. وانتظام الشحات في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية لـ"رمضان صبحي".. وانتظام الشحات في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم، على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وغاب رمضان عن التدريبات الجماعية البدنية، حيث اكتفى بخوض التدريبات داخل الجيم.

كما انتظم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وكان الشحات قد غاب عن المران الجماعي اليومين الماضيين، بسبب إصابته بنزلة برد.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء السبت الماضي بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٥ يوم تقريبا لعد ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية خلال الفترة الحالية، ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.