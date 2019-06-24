رياضة | سيرجي أورييه أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرجي أورييه أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النجمة الفنية لبطولة الأمم الإفريقية، عن فوز سرجي أورييه لاعب كوت ديفوار، بجائزة أفضل لاعب في مباراة جنوب وإفريقيا وكوت ديفوار، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا توتال 2019 في مصر.

وقدم الظهير الأيمن لفريق توتنهام والمنتخب الإيفواري، مستوى طيب خلال اللقاء، ونجح في تجريح كفة فريقه الذي فاز بالمباراة بهدف دون رد سجله اللاعب، جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من المباراة.

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ويتقاسم منتخبا المغرب المغرب وكوت ديفوار صدارة المجموعة الرابعة، ولكل منهما ثلاث نقاط، بعدما حقق أسود الأطلسي فوزا صعبا على ناميبيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، بينما يتذيل المجموعة كل من ناميبيا وجنوب إفريقيا، بدون رصيد من النقاط.