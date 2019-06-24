رياضة | تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية على هامش مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر التدريبات البدنية للاعبي الفريق الأحمر، حيث قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وقام بمنحهم بعض التدريبات لرفع معدل اللياقة البدنية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء السبت الماضي بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٥ يوم تقريبا لعد ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية خلال الفترة الحالية، ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.