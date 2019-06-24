رياضة | كوت ديفوار تستهل مشوارها في أمم إفريقيا بفوز صعب على جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوت ديفوار تستهل مشوارها في أمم إفريقيا بفوز صعب على جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح منتخب كوت ديفوار مشواره في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بالفوز عل نظيره جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة للبطولة.

الشوط الأول كانت الأفضلية للفريق الإيفواري حيث حرمت العارضة ساحل العاج من إحراز الهدف الأول بعد تسديدة بيبي، ثم أهدر بعدها كودجيا فرصة أخرى بعد انفراه بحارس جنوب إفريقيا الذي تصدى للكرة ببراعة.

وفي الشوط الثاني وعلى الرغم من البداية الجيدة لمنتخب جنوب إفريقيا، إلا أن كودجيا تسلم الكرة منفردا داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة ٦٥ ليحرز الهدف الأول لكوت ديفوار.

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وبهذا الفوز رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى ٣ نقاط متساويا مع المغرب في صدارة المجموعة، بينما بقي منتخب جنوب إفريقيا دون أي نقطة.

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