رياضة | مشاهدة مباراة تونس وأنجولا بث مباشر tunisia vs angola منقولة عبر beIN SPORTS يلا شوت 2019 Africa Cup of Nations

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مشاهدة مباراة تونس وأنجولا بث مباشر اليوم الإثنين 24 يونيو 2019 في بطولة امم افريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من الحادي والعشرين من يونيو الجاري وحتى التاسع عشر من يوليو المقبل، حيث تقام مباراة تونس وأنجولا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على ملعب السويس الجديد بث مباشر مباراة تونس ضد أنجولا .

موعد مباراة تونس وأنجولا اليوم الاثنين في دور المجموعات ببطولة امم افريقيا

يضرب منتخب تونس موعدا ناريا مع نظيره الأنجولي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية وقطر، الساعة الثامنة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، الساعة الثامنة مساء بتوقيت العاصمة العراقية بغداد، الساعة السابعة مساء بتوقيت عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان، الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس، الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، الساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وأنجولا اليوم الاثنين في دور المجموعات ببطولة امم افريقيا

جميع مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019 منقولة حصريا عبر قنوات Bein Sport من خلال قناتي بي إن سبورت ماكس 1 وبي إن سبورت ماكس 2، حيث سيكون المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي معلقا على أحداث موقعة نسور قرطاج ومنتخب أنجولا.

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ويقود الإدارة الفنية لمنتخب تونس، المدرب الفرنسي المعروف ألان جيريس، وهو مدرب يحلم بملامسة لقب كأس الأمم الإفريقية خاصة أن نسور قرطاج يبتعدون عن اللقب منذ التتويج به عام 2004 حينما استقبلوا البطولة وحققوا الفوز في النهائي على المغرب بهدفين مقابل هدف.

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: رامي بديوي - ياسين مرياح - ديلان براون - أسامة حدادي.

خط الوسط: وجدي كشريدة - إلياس السخيري - يوسف المساكني، نعيم السليتي، غيلاني الشلالي.

خط الهجوم: وهبي الخزري.

مشاهدة مبارة تونس وأنجولا Tunisie VS Angola بث مباشر بدون تقطيع في بطولة أمم إفريقيا 2019 ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تلعب بها أيضا منتخبا مالي ، ومنتخب موريتانيا الذي يظهر للمرة الأولى في تاريخه في كأس الأمم الإفريقية