رياضة | سواريز يرحل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يرحل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف دينيس سواريز، لاعب برشلونة الإسباني، عن رحيله عن صفوف البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سواريز في تصريحات نشرها موقع لو10 سبورت الفرنسي: أنا سوف أرحل عن برشلونة وسيلتا فيجو خيار مطروح وانا مقتنع بأنني سوف ألعب في فيجو يوم من الأيام لكنني لا أعرف متى.

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وتابع لاعب برشلونة: أنا أمتلك عروض من خارج إسبانيا لكنني أعطي أولوية للعب في الليجا واللعب في أوروبا ضمن أولوياتي لكن توجد خيارات أخرى.

وكان دينيس سواريز أعير من برشلونة لصفوف أرسنال في يناير الماضي لكنه لم يقنع الجانرز الذي يم يفعل خيار الشراء في نهاية عقده.

وينال دينيس سواريز عروض من إشبيلية وفالنسيا وست هام يونايتد وسيلتا فيجو في الصيف الجاري.