رياضة | رسميا.. "الشريان التاجي" يبعد لاعب الكاميرون عن بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. "الشريان التاجي" يبعد لاعب الكاميرون عن بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الكاميروني استبعاد لاعبه جويل تاجو من قائمة المنتخب المشارك في كأس أمم إفريقيا 2019.

وكشف الاتحاد الكاميروني في بيان رسمي أن لاعب مارتيمو البرتغالي يعاني من مشاكل في الشريان التاجي.

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وخضع اللاعب لفحوصات طبية في مصر أكدت وجود مشاكل في الشريان التاجي الخاص به، الأمر الذي جعل الجهاز الفني للمنتخب الكاميروني يستبعده مفضلا عدم المجازفة به.

ومن المنتظر أن يقدم الاتحاد الكاميروني طلبا لنظيره الإفريقي لتسجيل لاعب آخر بدلا من جويل قبل انطلاق مباراة الكاميرون أمام غينيا بيساو في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.