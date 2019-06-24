رياضة | منتخب السنغال يتلقى ضربة قوية في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب السنغال يتلقى ضربة قوية في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني لمنتخب السنغال بقيادة أليو سيسيه صربة قوية قبل مواجهته المقبلة أمام الجزائر بعد تأكد غياب مدافعه ساليف ساني بسبب الإصابة.

وأعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم اليوم الاثنين غياب ساني عن منتخب السنغال لمدة تتراوح بين ١٠:١٥ يوما بسبب الإصابة في مباراة الأمس أمام تنزانيا.

Advertisements

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب معاناته من التواء في الكاحل الأيسر، حيث أكد طبيب المنتخب السنغالي أن سامي يحتاج للراحة لمدة من ١٠ : ١٥ يوم لكي يتعافى منها.