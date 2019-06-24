رياضة | عاجل.. تشكيل تونس الرسمي أمام أنجولا بكأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل تونس الرسمي أمام أنجولا بكأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي تشكيل نسور قرطاج الرسمي لمواجهة أنجولا مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.

شهد التشكيل تواجد الدولي التونسي فرجاني ساسي المحترف بصفوف الزمالك على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

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حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: رامي بدوي، ديلان، ياسين مرياح، أسامة الحدادي

خط الوسط: غيلان شعلاني، وجدي كشريدة، إلياس السخيري

خط الهجوم: يوسف مساكني، نعيم سليتي، وهبي الخرزي