اونلاين | Africa: مشاهدة مباراة تونس وانجولا بث مباشر shawali يلا شوت الجديد تونس وانجولا بث مباشر بدون تقطيع kora star رابط مباشر

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مشاهدة مباراة تونس ضد أنجولا في كأس الأمم الإفريقية 2019



يخوض المنتخب التونسي اول مبارياته في كأس الأمم إفريقيا 2019 أمام أنجولا،مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السادسة بتوقيت تونس وذلك تقام المباراة على ملعب السويس الجديد في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات تونس وانجولا ومالي وموريتانيا .والتيس تضم 24 منتخب في البطولة الافريقية لاول مرة في تاريخها.يعلق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي سيكون حاضرا للتعليق على أحداث اللقاء.



القنوات الناقلة والمعلقين لمواجهة تونس وأنجولا في كأس الأمم الإفريقية2019



ستنقل مواجهة المنتخب التونسي امام المنتخب الانجولي عبر قنوات بين سبورت وهي beIN SPORTS HD 1، beIN SPORTS HD 2، beIN SPORTS HD 1، beIN SPORTS MAX 2 HD AR، Eurosport 2 Spain،كما ستنقل عبر قناة تايم سبورت البث الأرضي المصري كما سيعلق على قنوات البين سبورت المعلق التونسي عصام الشوالي.



التشكيل المتوقع لكلا من المنتخبين التونسي والانجولي



كما استبعد المدير الفني لمنتخب صقور قرطاج الظهير الأيسر علي معلول لاعب الأهلي المصري وذلك مفاجاة كبيرة للجماهير التونسية واللاعب كما يلعب ايضا ضم خط الوسط فرجاني ساسي الذي يلعب لصفوف الزمالك المصري ولذلك الجماهير المصرية على موعد مع مشاهدة ومتابعة النجم التونسي فرجاني ساسي الذي يلعب في صفوف الزمالك والذي قدم مستويات رائعة مع جماهير الزمالك وكان معهم في التتويج بلقب البطولة الكونفيدرالية الإفريقية .



التشكيل المتوقع لمنتخب تونس



فاروق بن مصطفى سيكون في حراسة المرمى

أيمن بن محمد - ياسين مرياح - نسيم هنيد - رامي البدوي في خط الدفاع

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فرجاني ساسي - إلياس السخيري في خط الوسط الدفاعي

يوسف المساكني - نعيم السليتي - بسام الصرارفي في خط الوسط الهجوم

في المقدمة وحيدا المهاجم طه ياسين الخنيسي



التشكيل المتوقع لمنتخب انجولا



في حراسة المرمى: لاندو مافانجا

في خط الدفاع: رونو جاسبار - سالوماو تروكو - داني ماسونجونا - ايدي أفونس

في خط الوسط: هيرينيلسون كارمو - كافومانا مانويل شو- ستلفيو روزا - خوسيه ماكايا

في خط الهجوم: جيريمي بيلا - ماتيوس دا كوستا

ويحتفظ مدرب انجولا بجيرالدو دا كوستا نجم النادي الأهلي المصري على مقاعد البدلاء كورقة رابحة يمكنه الاستفادة منها في شوط اللقاء الثاني أو في الأوقات الحاسمة التي يريد أن يزيد من رتم المنتخب الأنجولي.

كورة لايف HD مشاهدة مباراة تونس وانجولا اليوم 24-6

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