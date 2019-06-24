اونلاين | بلس tv1: بث مباشر مباراة تونس وانجولا كورة ستار yalla BEIN يلا شوت حصري مشاهدة ماتش تونس وأنجولا tunisie bein

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موعد مباراة تونس ضد أنجولا



تلعب مباراة المنتخب التونسي امام المنتخب الانجلولي في يوم الاثنين 24 يونيو 2019 الساعة السادسة مساءا بتوقيت تونس والساعة السابعة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة. تايم سبورت & بين سبورتس ماكس.تستهل تونس مشوارها في بطولة أمم إفريقيا 2019 بلقاء قوي أمام أنجولا. وتضم المجموعة الخامسة انجولا وتونس ومالي وموريتانيا. والتي تلعب لاول مرة بمشاركة 24 منتخب المقامة في مصر.



التشكيل المتوقع لمباراة تونس وأنجولا ضمن منافسات المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية 2019

في حراسة المرمى فاروق بن مصطفى - أيمن بن محمد - ياسين مرياح - نسيم هنيد - رامي البدوي - فرجاني ساسي - إلياس السخيري - يوسف المساكني - نعيم السليتي - بسام الصرارفي - طه ياسين الخنيسي.



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في حين جاء تشكيل أنجولا ضد تونس كالتالي، لاندو مافانجا في حراسة المرمى - رونو جاسبار - سالوماو تروكو - داني ماسونجونا - ايدي أفونس - هيرينيلسون كارمو - كافومانا مانويل شو- ستلفيو روزا - خوسيه ماكايا - جيريمي بيلا - ماتيوس دا كوستا

القنوات الناقلة والمعلقين لمواجهة تونس وأنجولا في كأس الأمم الإفريقية2019



ستنقل مواجهة المنتخب التونسي امام المنتخب الانجولي عبر قنوات بين سبورت وهي beIN SPORTS HD 1، beIN SPORTS HD 2، beIN SPORTS HD 1، beIN SPORTS MAX 2 HD AR، Eurosport 2 Spain،كما ستنقل عبر قناة تايم سبورت البث الأرضي المصري كما سيعلق على قنوات البين سبورت المعلق التونسي عصام الشوالي.

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