اونلاين | كورة أون لاين Sassi Goal مشاهدة مباراة تونس وأنجولا بث مباشر zamalek رابط يوتيوب مباراة تونس Yalla tunisia بث حي

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وجها لوجه في مباراة مثيرة يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره منتخب أنجولا في السابعة مساء اليوم على أرضية ملعب استاد السويس في مباراة هامة لنسور قرطاج في افتتاح مبارياته ببطولة أمم إفريقيا 2019، وسيعتمد الفرنسي الآن جيريس على مجموعة مميزة من اللاعبين في مقدمتها وهبي الخزري وطه ياسين الخنيسي وفرجاني ساسي.



تشكيل تونس المتوقع:



فاروق بن مصطفى

أيمن بن محمد - ياسين مرياح - نسيم هنيد - رامي البدوي

فرجاني ساسي - إلياس السخيري

يوسف المساكني - نعيم السليتي - بسام الصرارفي

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طه ياسين الخنيسي



على الجانب الأخر لن يغير المدرب سردجان فاسيليفيتش في طريقته المعتاد عليها، وسيعتمد على عدد من عناصره المميزة لتحقيق الفوز في مباراة قوية أمام واحد من أقوى المنتخبات الإفريقية.



تشكيل أنجولا المتوقع:

لاندو مافانجا

رونو جاسبار - سالوماو تروكو - داني ماسونجونا - ايدي أفونس

هيرينيلسون كارمو - كافومانا مانويل شو- ستلفيو روزا - خوسيه ماكايا

جيريمي بيلا - ماتيوس دا كوستا

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